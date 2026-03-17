पशुपालकों की चांदी! राजस्थान में 2.32 करोड़ गौवंश को लगेगा ‘सुरक्षा कवच’, भजनलाल सरकार का बड़ा मिशन शुरू

Rajasthan News: राजस्थान के पशुपालकों और किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बेजुबान पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र तैयार किया है। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को बगरू स्थित रामदेव गौशाला से खुरपका-मुंहपका (FMD) रोग नियंत्रण टीकाकरण अभियान के सातवें चरण का भव्य शुभारंभ किया। इस महा-अभियान के तहत प्रदेश के कोने-कोने में कुल 2 करोड़ 32 लाख गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। मंत्री कुमावत ने खुद गौवंश की पूजा कर और उन्हें चारा खिलाकर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की।