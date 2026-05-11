IMD Alert 11 May: 47 डिग्री तापमान के बीच राजस्थान के इन 8 जिलों में राहत की खबर, अगले 2 घंटे में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है। हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 11 और 12 मई को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र तथा जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। शेष अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।