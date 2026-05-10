LPG Booking: पिछले 4 दिनों में एलपीजी बुकिंग बैकलॉग में बड़ी कमी, आपूर्ति व्यवस्था हुई मजबूत

स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी ऑटो एलपीजी स्टेशन 24x7 कार्यरत हैं और इनकी बिक्री में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जयपुर शहर में टैंकरों की 24 घंटे आवाजाही सुनिश्चित की गई है ताकि आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके अलावा, अप्रैल 2026 में विशेष कैंप आयोजित कर प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को 5 किलोग्राम के ‘फ्री ट्रेड एलपीजी’ (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, जिससे उन्हें रसोई गैस की सुविधा में कोई कठिनाई न हो।