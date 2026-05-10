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Heatwave Alert: फिर से तपने लगा राजस्थान, पारा 47 डिग्री के करीब, कई जिलों में भीषण गर्मी, हीटवेव की चेतावनी

Weather forecast Rajasthan: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, बाड़मेर में पारा 47 डिग्री के करीब। पश्चिमी राजस्थान तप रहा, कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी। 11-12 मई को आंधी-बारिश के आसार, लेकिन गर्मी से राहत कम।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

May 10, 2026

Rajasthan heatwave

Photo AI

Rajasthan weather: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर भीषण गर्मी ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। रविवार, 10 मई 2026 को राज्य के कई हिस्सों में तापमान ने सामान्य स्तर से काफी ऊपर जाकर रिकॉर्ड दर्ज किए। सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में 46.3 डिग्री, फलोदी में 46.0 डिग्री, जोधपुर शहर में 44.6 डिग्री और बीकानेर में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में पारा 40 डिग्री से ऊपर बना रहा, जिससे तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में वातावरण मुख्यतः शुष्क रहा। इस दौरान आर्द्रता का स्तर भी काफी कम दर्ज किया गया, जो औसतन 10 से 30 प्रतिशत के बीच रहा। कम नमी और तेज धूप के कारण गर्मी का प्रभाव और अधिक महसूस किया गया। कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 4 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया, जबकि कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि देखी गई।

मौसम तंत्र की बात करें तो वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव बना हुआ है। दक्षिण-पूर्व राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में निम्न स्तर पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। हालांकि इसके बावजूद आज राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए भी चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार 11 और 12 मई को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र तथा जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि शेष अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है।

इसके साथ ही अगले 5 से 6 दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हीटवेव (लू) और ऊष्ण रात्रि की स्थिति बनने की प्रबल संभावना जताई गई है। विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है।

गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दिन के समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के सूती कपड़े पहनने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे ताजा मौसम अपडेट पर नजर रखें और आवश्यक सावधानियां अपनाएं।

राजस्थान में बढ़ती गर्मी के बीच आने वाले दिनों का मौसम प्रदेशवासियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

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Updated on:

10 May 2026 11:02 pm

Published on:

10 May 2026 10:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heatwave Alert: फिर से तपने लगा राजस्थान, पारा 47 डिग्री के करीब, कई जिलों में भीषण गर्मी, हीटवेव की चेतावनी

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