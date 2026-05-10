Heatwave Alert: फिर से तपने लगा राजस्थान, पारा 47 डिग्री के करीब, कई जिलों में भीषण गर्मी, हीटवेव की चेतावनी

Rajasthan weather: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर भीषण गर्मी ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। रविवार, 10 मई 2026 को राज्य के कई हिस्सों में तापमान ने सामान्य स्तर से काफी ऊपर जाकर रिकॉर्ड दर्ज किए। सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में 46.3 डिग्री, फलोदी में 46.0 डिग्री, जोधपुर शहर में 44.6 डिग्री और बीकानेर में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में पारा 40 डिग्री से ऊपर बना रहा, जिससे तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया।