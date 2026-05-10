राजस्थान में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का विरोध तेज, किसानों की चेतावनी- बिना सहमति के भूमि अधिग्रहण स्वीकार नहीं

कोटपूतली। पनियाला से अजमेर के किशनगढ़ तक प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। किसान महापंचायत के नेतृत्व में सोमवार को ग्राम गोनेड़ा से 101 ट्रैक्टरों के साथ विरोध प्रदर्शन और कलक्ट्रेट कूच किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें किसानों की मांगों और समस्याओं को रखा जाएगा। प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना को लेकर प्रभावित किसानों में नाराजगी बनी हुई है।