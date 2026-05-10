Rajasthan Expressway: ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट, ग्रामीणों ने की अलाइनमेंट बदलने की मांग

उधर, ब्यावर- भरतपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का बयाना क्षेत्र में विरोध तेज हो गया। शुक्रवार को ग्राम पंचायत ब्रह्मबाद स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों ने एकजुट होकर परियोजना का जोरदार विरोध किया था। जनसुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं बयाना एसडीएम दीपक मित्तल ने की थी। इसमें सिंघाड़ा, सिंघानखेड़ा, नयावास, ब्रह्मबाद, खटका, बरौदा, बाबरी, बिरहठा, खेरिया, नारौली और सूपा सहित आसपास के लगभग 100 प्रभावित ग्रामीण मौजूद रहे थे।