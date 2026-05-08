8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

गंगापुरसिटी में दर्दनाक हादसा; कार पलटने से युवक की मौत, गौणे से पहले उजड़ा सुहाग

Gangapur City Accident : गंगापुरसिटी के पीलोदा थाना क्षेत्र में छोटी उदेई-पीलोदा मार्ग पर शुक्रवार दोपहर करीब बारह बजे अनियंत्रित कार पलटने से चालक युवक की मौत हो गई। वहीं उसके दो साथी बाल-बाल बच गए।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

May 08, 2026

Gangapur City accident

मृतक युवक- फाइल फोटो। पत्रिका

गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर)। पीलोदा थाना क्षेत्र में छोटी उदेई-पीलोदा मार्ग पर शुक्रवार दोपहर करीब बारह बजे अनियंत्रित कार पलटने से चालक युवक की मौत हो गई। वहीं उसके दो साथी बाल-बाल बच गए। मृतक करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र के आरेज गांव निवासी युवक रामवीर (23) पुत्र राजाराम बागोरिया के रूप में हुई है।

मृतक के पिता ने बताया कि रामवीर शादी के करीब चार साल पहले हुई थी और गुरुवार रात वह अपने ससुराल छोटी उदेई में पत्नी का गौणा कराने आया था। परिजनों ने उसे शुक्रवार शाम को भेजने की बात कही थी। इस पर वह अपने साथियों के साथ नहाने के लिए तालाब पर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।

हादसे में रामवीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि वाहन में सवार अन्य दो युवकों को मामूली चोटें आईं और वे सुरक्षित बच गए। हादसे की सूचना मिलते ही पीलोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को 108 एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा गया।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम

हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। अस्पताल परिसर में भी बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार एकत्र हो गए।

पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पंचनामा कार्रवाई की गई। पीलोदा थाना पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज रफ्तार में थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे कार अचानक पलट गई। लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और घायल को बाहर निकाला।

ये भी पढ़ें

राजस्थान से बड़ी खबर, 14 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत, अचानक जमीन पर गिर पड़ा,पानी पीने के लिए उठा था
दौसा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 May 2026 05:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / गंगापुरसिटी में दर्दनाक हादसा; कार पलटने से युवक की मौत, गौणे से पहले उजड़ा सुहाग

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान : शादी से लौट रहे युवक की हत्या, बदमाशों ने घेरकर धारदार हथियारों से किया हमला

gangapur city murder
सवाई माधोपुर

Rajasthan Wildlife Census: सवाईमाधोपुर और टोंक से काले हिरण गायब, राजस्थान के इस जिले में पहली बार दिखे

Blackbucks
सवाई माधोपुर

Weather News: राजस्थान में मौसम फिर लेगा करवट, जानिए IMD का ताजा अलर्ट

Rajasthan Heatwave Alert
सवाई माधोपुर

Ranthambore: टाइगर सफारी पार्क अटका, 2 बार प्रस्ताव भेजने के बाद भी नहीं मिली मंजूरी, जानें क्यों

Ranthambore tiger reserve
सवाई माधोपुर

'कछुए का मांस खिला तब ही बचेगी पत्नी', पति ने दुर्लभ कछुआ पकड़ा, काटने से पहले शिकारी खुद हो गया शिकार

कछुए की प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स - सोशल मीडिया
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.