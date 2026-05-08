गंगापुरसिटी में दर्दनाक हादसा; कार पलटने से युवक की मौत, गौणे से पहले उजड़ा सुहाग

मृतक के पिता ने बताया कि रामवीर शादी के करीब चार साल पहले हुई थी और गुरुवार रात वह अपने ससुराल छोटी उदेई में पत्नी का गौणा कराने आया था। परिजनों ने उसे शुक्रवार शाम को भेजने की बात कही थी। इस पर वह अपने साथियों के साथ नहाने के लिए तालाब पर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।