Ranthambore: 23 दिन से रणथंभौर में घूम रहे चीते को ट्रेंकुलाइज कर वापस कूनो भेजा, 43 दिन में दूसरी बार रेस्क्यू

सवाईमाधोपुर। कूनो नेशनल पार्क से निकलकर पिछले 23 दिन से रणथंभौर टाइगर रिजर्व में डेरा डाले चीता केएपी-2 (नया नाम केएपी-12) को ट्रेंकुलाइज कर वापस कूनो भेज दिया गया है। रणथंभौर टीम की मदद से कूनो के विशेषज्ञों और चिकित्सकों की टीम ने शुक्रवार की सुबह फलौदी रेंज के काला कुआं क्षेत्र चीते को रेस्क्यू किया। चीते को लेकर कूनो की टीम सुबह साढ़े 9 बजे रणथंभौर से रवाना हुई और सुबह साढ़े 11 बजे के करीब चीते को वापस कूनो के खुले जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया।