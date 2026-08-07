रणथम्भोर राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है। यह पार्क दक्षिणी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। रणथम्भोर को 1955 में सवाई माधोपुर गेम सैंक्चुअरी की तरह स्थापित किया गया जिसके बाद 1977 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिज़र्वस में से एक घोषित कर दिया गया। यह उद्यान एक समय पर जयपुर के महाराजाओं का पसंदीदा शिकार मैदान था। आज रणथम्भोर राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीवी पर्यटन का प्रमुख स्थान है जिसने कई वन्यजीवी फोटोग्राफरों और प्रेमियों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है।

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