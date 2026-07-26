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कारगिल विजय दिवस पर देश ने किया वीर जवानों को सलाम, अमित शाह-राजनाथ समेत नेताओं ने किया नमन

Kargil Vijay Diwas: कारगिल विजय दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा समेत देश के तमाम बड़े नेताओं ने वीर जवानों के शौर्य को सलाम किया।
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भारत

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Pratiksha Gupta

Jul 26, 2026

Rajnath Singh Kargil Tweet, CM Bhajanlal Sharma Kargil Post, Operation Vijay 1999

कारगिल विजय दिवस पर कई नेताओं ने अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि | फोटो सोर्स- ANI

Kargil Vijay Diwas 2026: 26 जुलाई 1999 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता, जब हमारे जांबाज सैनिकों ने कारगिल की बर्फीली और मुश्किल चोटियों पर तिरंगा फहराकर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। आज इस ऐतिहासिक 'कारगिल विजय दिवस' के मौके पर पूरा देश हमारे शहीदों को याद कर रहा है। देश के गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत देश के तमाम बड़े नेताओं ने वीर जवानों की बहादुरी को नमन किया है। नेताओं ने कहा कि हमारे सैनिकों का यह जज्बा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा देश सेवा की प्रेरणा देता रहेगा।

कारगिल के वीरों को रक्षा मंत्री का नमन

कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर देश के बहादुर जवानों को याद करते हुए लिखा कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सभी वीर सैनिकों को मेरा सादर नमन। साल 1999 में कारगिल की कठिन पहाड़ियों पर बेमिसाल बहादुरी दिखाने वाले इन जांबाजों का पूरा देश हमेशा आभारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सेना का यह अनोखा साहस, बलिदान और पक्का इरादा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा देशभक्ति, जिम्मेदारी और देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने की सीख देता रहेगा।

कारगिल विजय दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह का संदेश

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 'कारगिल विजय दिवस' के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर देश के जवानों को याद करते हुए लिखा कि यह दिन भारतीय सेना की बेमिसाल बहादुरी और पराक्रम का प्रतीक है। साल 1999 में हिमालय की कठिन और बर्फीली पहाड़ियों पर बेहद मुश्किल हालातों के बावजूद, हमारे वीर जवानों ने 'ऑपरेशन विजय' के जरिए दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। गृहमंत्री ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस पर मैं उन सभी बहादुर सपूतों को याद कर नमन करता हूं, जिन्होंने देश की एकता और रक्षा के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया।

अमर वीरों के बलिदान और राष्ट्रनिष्ठा को सीएम योगी का नमन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'कारगिल विजय दिवस' के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सभी को बधाई देते हुए लिखा कि यह दिन हमारे बहादुर सैनिकों की वीरता, बलिदान और देश के प्रति निष्ठा का एक अमर प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले भारतीय सेना के सभी अमर वीरों को मैं सादर नमन करता हूं।

जब दुर्गम चोटियों पर जांबाजों ने रचा इतिहास- शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'कारगिल विजय दिवस' के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह गौरवशाली दिन हमारी सेना के बेमिसाल साहस, बहादुरी और देश के लिए सबसे बड़े समर्पण का प्रतीक है। कारगिल की कठिन पहाड़ियों पर हमारे वीर जवानों ने अपने कमाल के पराक्रम से जीत का एक सुनहरा इतिहास लिखा और तिरंगे का मान हमेशा बनाए रखा। आज इस खास मौके पर मैं देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले अमर शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और देश की सुरक्षा में तैनात सभी वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं। हमारे इन जांबाज बेटों का यह त्याग और बलिदान सदियों तक हर भारतीय, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को देश सेवा और देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा।

मां भारती के गौरव और अमर बलिदानियों को सीएम भजनलाल शर्मा का नमन

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'कारगिल विजय दिवस' के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर देश के जवानों को याद करते हुए लिखा कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मां भारती के अमर सपूतों को मेरा कोटि-कोटि नमन! हमारे वीर सैनिकों का बेमिसाल साहस, देश के प्रति अटूट प्यार और सबसे बड़ा बलिदान भारतीय इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। देश के लिए उनका यह त्याग और समर्पण हमेशा हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा।

जब दुर्गम चोटियों पर लहराया तिरंगा- सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 'कारगिल विजय दिवस' के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर देश के बहादुर जवानों को याद करते हुए लिखा कि भारत माता के अमर वीरों को मेरा शत-शत नमन। 26 जुलाई 1999 को 'ऑपरेशन विजय' की शानदार सफलता के साथ हमारे जांबाज सैनिकों ने कठिन पहाड़ियों पर तिरंगा फहराकर देश की एकता और रक्षा को कायम रखा। हमारी सेना की यह बेमिसाल बहादुरी, पक्का इरादा और सबसे बड़ा बलिदान हमेशा पूरे देश को गर्व का अहसास कराता रहेगा। हमारे वीरों का यह साहस, अनुशासन और मातृभूमि के प्रति लगाव हम सभी को हमेशा देशहित को सबसे ऊपर रखने की सीख देता रहेगा।

भारत के स्वाभिमान और वीर जवानों को नितिन गडकरी का नमन

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 'कारगिल विजय दिवस' के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर देश के बहादुर जवानों को याद करते हुए लिखा कि अपनी बेमिसाल बहादुरी और अटूट साहस से भारत के आत्मसम्मान की जीत का परचम लहराने वाले सभी वीर जवानों को मेरा कोटि-कोटि नमन। हमारे इन जांबाजों की वीरता की कहानी भारतीय इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है।

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Updated on:

26 Jul 2026 11:38 am

Published on:

26 Jul 2026 11:15 am

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