कारगिल विजय दिवस पर देश ने किया वीर जवानों को सलाम, अमित शाह-राजनाथ समेत नेताओं ने किया नमन

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'कारगिल विजय दिवस' के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह गौरवशाली दिन हमारी सेना के बेमिसाल साहस, बहादुरी और देश के लिए सबसे बड़े समर्पण का प्रतीक है। कारगिल की कठिन पहाड़ियों पर हमारे वीर जवानों ने अपने कमाल के पराक्रम से जीत का एक सुनहरा इतिहास लिखा और तिरंगे का मान हमेशा बनाए रखा। आज इस खास मौके पर मैं देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले अमर शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और देश की सुरक्षा में तैनात सभी वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं। हमारे इन जांबाज बेटों का यह त्याग और बलिदान सदियों तक हर भारतीय, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को देश सेवा और देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा।