Moradabad Adila Murder Case: मुरादाबाद की अदीला मर्डर मिस्ट्री का खुलासा! जिस पति को गिफ्ट की थी थार, उसी ने गोली मारकर नहर में फेंका शव

Husband Killed Wife : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आए 23 वर्षीय अदीला रहमान के लापता होने के मामले ने आखिरकार एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। जिस युवती को परिवार पढ़ाई के लिए हैदराबाद गया समझ रहा था, उसकी हत्या हो चुकी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि कथित तौर पर उसके पति ने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस थार एसयूवी में हत्या की गई, वह अदीला ने ही अपने पति को गिफ्ट की थी।