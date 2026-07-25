Moradabad Adila Murder Case: मुरादाबाद की अदीला मर्डर मिस्ट्री का खुलासा! जिस पति को गिफ्ट की थी थार, उसी ने गोली मारकर नहर में फेंका शव

LLB छात्रा अदीला की हत्या का खुलासा
Husband Killed Wife : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आए 23 वर्षीय अदीला रहमान के लापता होने के मामले ने आखिरकार एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। जिस युवती को परिवार पढ़ाई के लिए हैदराबाद गया समझ रहा था, उसकी हत्या हो चुकी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि कथित तौर पर उसके पति ने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस थार एसयूवी में हत्या की गई, वह अदीला ने ही अपने पति को गिफ्ट की थी।
कटघर थाना क्षेत्र के कारोबारी परिवार की बेटी अदीला रहमान हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। 25 जून को उसने परिवार से कहा कि वह परीक्षा देने जा रही है। इसके बाद उससे संपर्क टूट गया। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 18 जुलाई को उसकी मां ने कटघर थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी गुलफाम अली पहले से एक पुराने आपराधिक मामले में रामपुर जेल में बंद है। अदालत से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने जेल में उससे पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में उसने अदीला की हत्या करने की बात कबूल की।
पुलिस के मुताबिक, अदीला और गुलफाम ने इसी साल अप्रैल में अजमेर शरीफ में प्रेम विवाह किया था। दोनों नोएडा में किराए के फ्लैट में रह रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि अदीला अपने पति के खर्चों में आर्थिक मदद करती थी। उसने उसे एक थार एसयूवी भी गिफ्ट की थी।
पुलिस के मुताबिक, अदीला चाहती थी कि गुलफाम अपने परिवार से दूरी बना ले। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। आरोप है कि 30 जून को जब दोनों कार में साथ थे, तब फिर से कहासुनी हुई। गुस्से में गुलफाम ने कथित तौर पर तमंचे से अदीला की कनपटी पर गोली मार दी। इसके बाद शव को उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र की एक नहर में फेंक दिया।
हत्या के कुछ दिन बाद 4 जुलाई को रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में नहर से एक अज्ञात युवती का शव मिला था। पुलिस ने पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन 72 घंटे तक कोई जानकारी नहीं मिली। नियमों के तहत शव का लावारिस के रूप में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में मुरादाबाद पुलिस की जांच में पता चला कि वह शव अदीला रहमान का था।
पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार, घटनास्थल और अन्य सबूतों की कड़ियां जोड़ रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि गुमशुदगी की हर घटना के पीछे सिर्फ लापता होने की कहानी नहीं होती, कई बार उसके पीछे बेहद दर्दनाक सच छिपा होता है।
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