25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुरादाबाद

Moradabad Adila Murder Case: मुरादाबाद की अदीला मर्डर मिस्ट्री का खुलासा! जिस पति को गिफ्ट की थी थार, उसी ने गोली मारकर नहर में फेंका शव

Moradabad Murder Case: मुरादाबाद की 23 वर्षीय अदीला रहमान की गुमशुदगी का मामला हत्या में बदल गया। पुलिस के अनुसार, पति ने कथित तौर पर थार कार में गोली मारकर शव नहर में फेंक दिया। जानिए पूरा मामला।
2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Dimple Yadav

Jul 25, 2026

Moradabad News Adila Rahman Murder Moradabad Murder Case

LLB छात्रा अदीला की हत्या का खुलासा

Husband Killed Wife : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आए 23 वर्षीय अदीला रहमान के लापता होने के मामले ने आखिरकार एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। जिस युवती को परिवार पढ़ाई के लिए हैदराबाद गया समझ रहा था, उसकी हत्या हो चुकी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि कथित तौर पर उसके पति ने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस थार एसयूवी में हत्या की गई, वह अदीला ने ही अपने पति को गिफ्ट की थी।

परीक्षा देने निकली, लेकिन घर कभी नहीं लौटी

कटघर थाना क्षेत्र के कारोबारी परिवार की बेटी अदीला रहमान हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। 25 जून को उसने परिवार से कहा कि वह परीक्षा देने जा रही है। इसके बाद उससे संपर्क टूट गया। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 18 जुलाई को उसकी मां ने कटघर थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया।

जांच ने खोला हत्या का राज

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी गुलफाम अली पहले से एक पुराने आपराधिक मामले में रामपुर जेल में बंद है। अदालत से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने जेल में उससे पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में उसने अदीला की हत्या करने की बात कबूल की।

अजमेर में किया था निकाह, नोएडा में साथ रह रहे थे

पुलिस के मुताबिक, अदीला और गुलफाम ने इसी साल अप्रैल में अजमेर शरीफ में प्रेम विवाह किया था। दोनों नोएडा में किराए के फ्लैट में रह रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि अदीला अपने पति के खर्चों में आर्थिक मदद करती थी। उसने उसे एक थार एसयूवी भी गिफ्ट की थी।

पारिवारिक विवाद बना हत्या की वजह

पुलिस के मुताबिक, अदीला चाहती थी कि गुलफाम अपने परिवार से दूरी बना ले। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। आरोप है कि 30 जून को जब दोनों कार में साथ थे, तब फिर से कहासुनी हुई। गुस्से में गुलफाम ने कथित तौर पर तमंचे से अदीला की कनपटी पर गोली मार दी। इसके बाद शव को उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र की एक नहर में फेंक दिया।

लावारिस समझकर कर दिया गया अंतिम संस्कार

हत्या के कुछ दिन बाद 4 जुलाई को रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में नहर से एक अज्ञात युवती का शव मिला था। पुलिस ने पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन 72 घंटे तक कोई जानकारी नहीं मिली। नियमों के तहत शव का लावारिस के रूप में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में मुरादाबाद पुलिस की जांच में पता चला कि वह शव अदीला रहमान का था।

पुलिस आगे की जांच में जुटी

पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार, घटनास्थल और अन्य सबूतों की कड़ियां जोड़ रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि गुमशुदगी की हर घटना के पीछे सिर्फ लापता होने की कहानी नहीं होती, कई बार उसके पीछे बेहद दर्दनाक सच छिपा होता है।

Lucknow Fire Case: लखनऊ में बुलडोजर एक्शन! 22 जून के अग्निकांड वाली बिल्डिंग हो रही ध्वस्त

ये भी पढ़ें
Lucknow Fire News Aliganj Fire Case Lucknow Bulldozer Action

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Jul 2026 11:56 am

Published on:

25 Jul 2026 11:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Moradabad Adila Murder Case: मुरादाबाद की अदीला मर्डर मिस्ट्री का खुलासा! जिस पति को गिफ्ट की थी थार, उसी ने गोली मारकर नहर में फेंका शव

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘इंस्टाग्राम से मुलाकात के बाद मौत तक’, पीतल कारोबारी की बेटी की क्या है इनसाइड स्टोरी? निकाह के बाद की थी थार गिफ्ट

adila rahman murder case update instagram love nikah thar murder story moradabad
मुरादाबाद

यूपी में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, मेरठ से गोरखपुर तक बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज-चमक की चेतावनी

Monsoon gathers pace in UP rain alert issued from Meerut to Gorakhpur
मुरादाबाद

सपा के गढ़ मुरादाबाद में ओवैसी की रैली, 25 जुलाई को जामा मस्जिद मैदान में मुस्लिम समाज को देंगे संदेश

Asaduddin Owaisi
मुरादाबाद

हर हथकंडा अपनाकर सत्ता में बने रहना चाहती है सरकार, परिसीमन और राम मंदिर दान मामले पर एसटी हसन का हमला

st hasan on delimitation ayodhya ram temple donation row
मुरादाबाद

‘राम-कृष्ण मुस्लिम पैगंबर थे’, मौलाना के बाद अब सपा के पूर्व सांसद ने दिया विवादित बयान

st hasan
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.