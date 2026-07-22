यूपी में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, मेरठ से गोरखपुर तक बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज-चमक की चेतावनी

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। शहरों में सड़कों पर जलभराव, ग्रामीण इलाकों में कीचड़ और कई स्थानों पर बढ़ते नदी-नालों के जलस्तर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 22 जुलाई के लिए प्रदेश के अनेक जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।