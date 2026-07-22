22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

मुरादाबाद

यूपी में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, मेरठ से गोरखपुर तक बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज-चमक की चेतावनी

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। IMD ने मेरठ, मथुरा, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के साथ मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर और बिजनौर समेत कई जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है।
3 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jul 22, 2026

Monsoon gathers pace in UP rain alert issued from Meerut to Gorakhpur

यूपी में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार..

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। शहरों में सड़कों पर जलभराव, ग्रामीण इलाकों में कीचड़ और कई स्थानों पर बढ़ते नदी-नालों के जलस्तर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 22 जुलाई के लिए प्रदेश के अनेक जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

बंगाल की खाड़ी का असर

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन उसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। पिछले तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने और मानसूनी हवाओं के सक्रिय बने रहने के कारण आने वाले दिनों में भी कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

भारी बारिश और बिजली का खतरा

22 जुलाई को दक्षिणी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तेज गर्जना, चमकती बिजली और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान खुले मैदान, पेड़ों, बिजली के खंभों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। किसानों को भी खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मेरठ से गोरखपुर तक अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

मुरादाबाद मंडल में भी बारिश के आसार

मुरादाबाद मंडल के लोगों के लिए भी राहत और सतर्कता दोनों की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर और बिजनौर में दिनभर बादल छाए रहने, रुक-रुककर मध्यम से तेज बारिश होने तथा कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। लगातार बारिश के कारण निचले क्षेत्रों में जलभराव और ग्रामीण सड़कों पर आवागमन प्रभावित हो सकता है। किसानों के लिए यह बारिश खरीफ फसलों के लिहाज से लाभदायक मानी जा रही है, हालांकि अत्यधिक वर्षा होने पर खेतों में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।

पिछले 24 घंटे का हाल

पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहा। अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। लगातार बारिश के कारण तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस हरदोई में रिकॉर्ड किया गया, जिससे लोगों को उमस से काफी राहत मिली।

26 जुलाई से फिर बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 23 से 25 जुलाई के बीच प्रदेश में किसी बड़े मौसम अलर्ट की संभावना फिलहाल नहीं है। हालांकि इस दौरान अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 26 जुलाई से एक बार फिर मॉनसून सक्रिय होकर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का नया दौर शुरू कर सकता है। ऐसे में किसानों, यात्रियों और आम लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और अपडेट पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है।

मौसम अपडेट पर रखें लगातार नजर

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें तथा मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, वहां स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है। किसानों को खेतों में जलनिकासी की उचित व्यवस्था करने, जबकि यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा से पहले मौसम की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में मॉनसून की सक्रियता बनी रहने की संभावना है, इसलिए प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है।

शिक्षा का मंदिर न हो बर्बाद, जौहर यूनिवर्सिटी पर एसटी हसन का भावुक बयान, सरकार से समाधान निकाले की मांग

ये भी पढ़ें
st hasan on jauhar university appeals cm governor intervention

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Jul 2026 07:48 am

Published on:

22 Jul 2026 07:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / यूपी में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, मेरठ से गोरखपुर तक बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज-चमक की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा के गढ़ मुरादाबाद में ओवैसी की रैली, 25 जुलाई को जामा मस्जिद मैदान में मुस्लिम समाज को देंगे संदेश

Asaduddin Owaisi
मुरादाबाद

हर हथकंडा अपनाकर सत्ता में बने रहना चाहती है सरकार, परिसीमन और राम मंदिर दान मामले पर एसटी हसन का हमला

st hasan on delimitation ayodhya ram temple donation row
मुरादाबाद

‘राम-कृष्ण मुस्लिम पैगंबर थे’, मौलाना के बाद अब सपा के पूर्व सांसद ने दिया विवादित बयान

st hasan
मुरादाबाद

शिक्षा का मंदिर न हो बर्बाद, जौहर यूनिवर्सिटी पर एसटी हसन का भावुक बयान, सरकार से समाधान निकाले की मांग

st hasan on jauhar university appeals cm governor intervention
मुरादाबाद

मुरादाबाद मंडल के 19 रेलवे स्टेशनों का बदलेगा पूरा स्वरूप, अमृत भारत योजना से मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

amrit bharat station scheme dhampur harrawala inauguration
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.