रणथम्भौर में इतिहास रच रहा कूनो से आया चीता, पहली बार ROPT रेंज में रखा कदम

मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर रणथम्भौर की फलौदी और अब आरओपीटी रेंज में विचरण कर रहे चीते को वन विभाग की ओर से अब तक ट्रैकुलाइज नहीं किया गया है। विभाग की टीमें लगातार उसकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कर रही है। आमतौर पर जब भी चीते कूनो से निकलकर राजस्थान की सीमा में आए हैं, कूनो की टीम उन्हें ट्रैकुलाइज कर वापस ले जाती रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों के बीच चर्चा बनी हुई है।