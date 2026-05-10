Mother’s Day Success Story: मजदूरी कर बेटी को बनाया RAS, इन माताओं के त्याग ने भी बेटियों के लिए लिखी नई इबारत

नतीजा यह हुआ कि रानू शर्मा का चयन 9 अक्टूबर 2023 को प्रथम श्रेणी व्याख्याता के पद पर हुआ। इसके बाद छोटी बेटी पूजा शर्मा भी पीछे नहीं रही। 6 दिसम्बर 2023 को उसका चयन द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुआ। गुड्डी देवी ने साबित कर दिया कि मां का संघर्ष बच्चों के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।