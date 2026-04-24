Rajasthan Expressway: राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा यह एक्सप्रेस-वे, जमीन अधिग्रहण से पहले लेंगे ग्रामीणों की राय

भूमि अधिग्रहण से पूर्व उक्त परियोजना के तहत लालसोट उपखण्ड के प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पूर्व 25 अप्रैल से जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। यह जन सुनवाई उपखंड की तहसील लालसोट व निर्झरना में पैकेज 4 एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अवाप्ति के लिए प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्न व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 तथा राजस्थान नियम 2016 के प्रावधानों के तहत होगी।