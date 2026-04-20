Rajasthan New Expressway: राजस्थान में बनेगा 342KM लंबा एक्सप्रेसवे, भूमि अधिग्रहण से पहले होगा ये बड़ा काम

भरतपुर-ब्यावर एक्सप्रेसवे अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर जिले से होते हुए निकलेगा। यह एक्सप्रेसवे ब्यावर के नेशनल हाईवे 58 से शुरू होकर, मसूदा, बांदनवाड़ा, भिनाय, नागोला, केकड़ी, फागी, माधोराजपुरा, टोडारायसिंह, निवाई, लालसोट, निर्झरना, गंगापुर सिटी होते हुए भरतपुर में नेशनल हाईवे 21 पर जाकर मिलेगा। ब्यावर-भरतपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे 342 किलोमीटर लंबा होगा। 14 हजार करोड़ रुपए की लागत से यह एक्सप्रेसवे तैयार होगा। नए एक्सप्रेसवे के लिए 3175 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।