Rajasthan 4 Lane Road: तेजी से आकार ले रही 8.3KM लंबी फोरलेन सड़क, हल्दीघाटी और माउंटआबू तक राह होगी आसान

थूर में पुलिया को ऊंचा करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे बरसात के समय जलभराव की समस्या खत्म होगी और आवागमन निर्बाध हो सकेगा। इसके साथ ही अन्य हिस्सों में सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य भी समानांतर रूप से चल रहा है। आरामशीन बड़गांव से रामगिरी में एक तरफ रोड बन चुकी है, दूसरी तरफ और विद्याभवन की जमीन है, इनसे अभी वार्ता चल रही है। यहां जमीन मिलते ही पूरे मार्ग को एक समान चौड़ाई में विकसित कर काम को अंतिम रूप दिया जाएगा।