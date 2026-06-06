सुरों की शाम: अनाहत में गूंजी स्नेहा शंकर की जादुई आवाज…श्रोता मंत्रमुग्ध

उदयपुर. आरएनटी मेडिकल कॉलेज सभागार में डॉ. जे.के. तायलिया फाउंडेशन के सहयोग से अनाहत संगीतमय संध्या संगीत प्रेमियों के लिए यादगार बन गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण इंडियन आइडल फेम युवा गायिका स्नेहा शंकर रहीं, जिन्होंने अपनी मखमली आवाज से पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान उन्होंने 'पत्रिका' से विशेष बातचीत में अपने संगीत के सफर और राजस्थान से अपने खास जुड़ाव को लेकर चर्चा की।शास्त्रीय, सूफी और बॉलीवुड धुनों का अनूठा संगमसंगीत संध्या का आगाज स्नेहा ने ‘याद पिया की आए’ से किया। इसके बाद उन्होंने ‘मेरे रश्के कमर’, ‘दमादम मस्त कलंदर’, ‘सजदा’, ‘लग जा गले’ और ‘बाहों में चले आओ’ जैसे सदाबहार गीतों से दर्शकों का दिल जीत लिया। इससे पहले स्थानीय कलाकार पामिल मोदी ने ‘यारा सिली सिली’ व ‘मेरे नैना सावन भादो’ और गायक अभिषेक ने लोकप्रिय फिल्मी गीतों से माहौल को सुरमयी बनाया।राजस्थान से है मेरी जड़ें, जल्द लाऊंगी फोक प्रोजेक्ट।