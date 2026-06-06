Rajasthan: RTO इंस्पेक्टर से भाजपा नेता बोला, ‘ऊंची आवाज में बात मत कर’, वायरल वीडियो में सामने आई घटना

जानकारी के अनुसार उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर एक ट्रैक्टर में पोल के खड्डे खोदने की मशीन लगी थी। इसे देख आरटीओ ने ट्रैक्टर को रोककर जब्त किया था। इसका ड्राइवर ने विरोध किया और बीजेपी के गोगुंदा मंडल अध्यक्ष निखिल कोठारी को मामले की सूचना दी। इस पर निखिल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने ड्राइवर को अपना स्टाफ बताया। यह भी कहा कि ट्रैक्टर उनका है और ठेके पर दे रखा था। आरटीओ अधिकारी की ओर से ट्रैक्टर के दस्तावेज मांगने पर आरटीओ इंस्पेक्टर और मंडल अध्यक्ष के बीच जमकर बहस हो गई, इसके बाद आरटीओ ने गोगुंदा थाने में रिपोर्ट दी।