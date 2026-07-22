‘लव यू पापा-मम्मी’ लिखकर उदयपुर में 12वीं क्लास की छात्रा ने दे दी जान, महिला ने भी की सुसाइड की कोशिश

मिली जानकारी के अनुसार छात्रा दोपहर करीब 2:00 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूटी से सीधे घर जाने के बजाय सुख विहार कॉलोनी स्थित निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स पहुंची। वहां काम कर रहे मजदूरों को उसने अपनी बॉल (गेंद) छत पर गिर जाने की बात कही और बहाने से चार मंजिला इमारत की छत पर चली गई। उसने डायरी पेन निकाल कर कुछ लिखा और कुछ ही देर बाद उसने छत से छलांग लगा दी।