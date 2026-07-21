उदयपुर : रायता गांवः सैलानियों की नई सैरगाह…दिखेंगे एनिकट-पिकनिक पॉइंट, सिटी व्यू

उदयपुर की रायता हिल शहर के आसपास स्थित एक खूबसूरत और शांत पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और सुकून भरे वातावरण के लिए खास पहचान रखता है। मानसून के दौरान यहां की वादियां हरी चादर ओढ़ लेती हैं, जिससे इसका नज़ारा और भी मनमोहक हो जाता है। स्थानीय लोग और पर्यटक यहां ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए पहुंचते हैं। पहाड़ी की ऊंचाई से आसपास के क्षेत्र का शानदार दृश्य दिखाई देता है, जो खासतौर पर सूर्यास्त के समय बेहद आकर्षक लगता है। हालांकि यहां बुनियादी सुविधाएं सीमित हैं, फिर भी एडवेंचर और शांति पसंद करने वालों के लिए यह एक आदर्श स्थान है। रायता हिल उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो शहर की भीड़भाड़ से दूर सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं।