Udaipur News : गोवा से रेस्क्यू 7 बच्चों के मामले में पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग, तमिलनाडु जाएगी राजस्थान पुलिस

इसके अलावा यह भी जांच होगी कि जिन बच्चों का स्थानीय स्कूलों में पहले से प्रवेश था, उन्हें बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के दूसरे राज्य में पढ़ाई के लिए कैसे भेजा जा रहा था। पुलिस यह भी परखेगी कि बच्चों को दूसरे राज्य भेजने में बाल संरक्षण से जुड़े नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। यदि जांच में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थानीय स्कूलों के शिक्षकों से भी पूछताछ की जाएगी कि बच्चों की अनुपस्थिति को लेकर उन्होंने क्या कदम उठाए थे।