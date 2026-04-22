राजस्थान में यहां लिंक रोड का सीमांकन विवाद सुलझा, अब 47.50 करोड़ से बनेगी सड़क; सफर होगा आसान

इसके बावजूद किसानों ने साफ किया कि निर्माण के दौरान खेतों के किनारों से मिट्टी नहीं उठाई जाए, अन्यथा कार्य को पुन: रुकवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के तहत गुर्जर की थड़ी से रीण्डल्या-बावड़ी वाया पन्द्राहेड़ा तथा आरामपुरा चौराहे से पन्द्राहेड़ा तक करीब 7.5 मीटर चौड़ाई में सड़क निर्माण होना है। इसके लिए 47.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। निर्माण पूर्ण होने पर मालपुरा व टोडारायसिंह क्षेत्र की एक दर्जन पंचायतों के गांवों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क सुदृढ़ होगा।