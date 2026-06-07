Tonk : खेत में गिरा था बिजली तार, चारा काट रहा किसान चपेट में आया, पत्नी बचाने को दौड़ी, दोनों की हुई दर्दनाक मौत

Tonk : टोंक के निवाई उपखंड क्षेत्र के डांगरथल गांव में खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि उसे बचाने के लिए दौड़ी उसकी पत्नी भी बिजली के करंट की चपेट में आ गई। कुछ ही पलों में पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई और एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकारी के अनुसार डांगरथल निवासी नानगराम शर्मा (55 वर्ष) शनिवार सुबह अपने खेत पर चारा काटने गए थे। खेत में बिजली का एक तार टूटकर जमीन पर गिरा हुआ था, जिसमें विद्युत प्रवाह जारी था। घास और फसल के बीच पड़ा यह तार उन्हें दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उनका पैर तार पर पड़ा, वे तेज करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही गिर पड़े।