7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk : खेत में गिरा था बिजली तार, चारा काट रहा किसान चपेट में आया, पत्नी बचाने को दौड़ी, दोनों की हुई दर्दनाक मौत

Tonk : टोंक के एक गांव में किसान चारा काट रहा था। खेत में बिजली का तार टूटा गिरा हुआ था। किसान करंट की चपेट में आ गया। पत्नी बचाने दौड़ी। तो दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jun 07, 2026

Tonk Dangrathal village broken electric wire Husband wife tragically die

Tonk : मृतक किसान नानगराम शर्मा व उनकी पत्नी रक्खी शर्मा। फोटो पत्रिका

Tonk : टोंक के निवाई उपखंड क्षेत्र के डांगरथल गांव में खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि उसे बचाने के लिए दौड़ी उसकी पत्नी भी बिजली के करंट की चपेट में आ गई। कुछ ही पलों में पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई और एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकारी के अनुसार डांगरथल निवासी नानगराम शर्मा (55 वर्ष) शनिवार सुबह अपने खेत पर चारा काटने गए थे। खेत में बिजली का एक तार टूटकर जमीन पर गिरा हुआ था, जिसमें विद्युत प्रवाह जारी था। घास और फसल के बीच पड़ा यह तार उन्हें दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उनका पैर तार पर पड़ा, वे तेज करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही गिर पड़े।

गांव में शोक की लहर दौड़ी

पति को तड़पता देख उनकी पत्नी राम रक्खी शर्मा (50 वर्ष)) बिना देर किए उनकी ओर दौड़ी। पति को बचाने के प्रयास में वह भी जमीन पर पड़े करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गई। देखते ही देखते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। काफी देर तक दंपति के घर नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश में खेत पहुंचे। वहां पति-पत्नी के शव पड़े देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए।

माता-पिता को खोने से परिवार गहरे सदमे में

सूचना पर थानाधिकारी घासीराम मीणा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सबसे पहले विद्युत लाइन का शटडाउन करवाया, जिसके बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके परिवार में दो पुत्र और एक पुत्री हैं। एक ही दिन में माता-पिता को खोने से परिवार गहरे सदमे में है।

तेज रफ्तार कार की टक्कर से वृद्ध की मौत, मामला दर्ज

एक अन्य खबर में टोडारायसिंह थाना क्षेत्र के फूट्यादेवरा कस्बे में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार फूट्यादेवरा निवासी कालूराम माली (55 वर्ष) पुत्र पोलूराम माली शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान साण्डला की ओर से आ रही एक कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल कालूराम को परिजन उप जिला अस्पताल टोडारायसिंह लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक के पुत्र धर्मराज माली ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि कार चालक तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई।

LPG Price Hike : राजस्थान के 1.82 करोड़ घरेलू LPG उपभोक्ताओं को झटका, सिलेंडर की कीमतों में आज से भारी इजाफा

ये भी पढ़ें
Rajasthan 1 crore 82 lakh domestic LPG consumers Shock cylinders prices huge increase

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk : खेत में गिरा था बिजली तार, चारा काट रहा किसान चपेट में आया, पत्नी बचाने को दौड़ी, दोनों की हुई दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk Accident: कुत्ते को बचाने के प्रयास में खंभे से टकराई कार, सांवलिया सेठ के दर्शन को निकले छात्र की मौत, 3 घायल

Tonk Road Accident
टोंक

Rajasthan: दिन में मैकेनिक रात में शातिर चोर, लग्जरी कारों को हैक कर मिनटों में करता था गायब, 4 साल बाद गिरफ्तार

tonk car Theft
टोंक

बीसलपुर डेम फिर छलकने की उम्मीद, प्री-मानसून में मिले अच्छे संकेत, भाप बनकर उड़ता पानी रुका

Bisalpur Dam Update
टोंक

टोंक में ACB का ट्रैप: 20 हजार की रिश्वत लेते AEN सहित दो गिरफ्तार, मीटर लौटाने की एवज में मांगे थे 25 हजार

Tonk ACB
टोंक

Tonk: बीसलपुर बांध पर शुरू होगा ‘समृद्धि’ पायलट प्रोजेक्ट, अब पाइपलाइन से पहुंचेगा हर खेत तक पानी

Bisalpur Samriddhi Project
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.