बीसलपुर डेम फिर छलकने की उम्मीद, प्री-मानसून में मिले अच्छे संकेत, भाप बनकर उड़ता पानी रुका

मिली जानकारी के अनुसार टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जहां बीते एक जून से पूर्व पेयजल व वाष्पीकरण को लेकर प्रतिदिन 2 सेमी की रफ्तार से गेज घटने लगा था यह आंकड़ा अब एक सेमी से भी नीचे जा चुका है। बांध परियोजना के सहायक अभियंता दिनेश कुमार बैरवा ने बताया कि बांध का गेज गत एक जुलाई को 313.70 आरएल मीटर दर्ज किया था जो बीते पांच दिनों के दौरान महज तीन सेमी की कमी के साथ गुरूवार सुबह 6 बजे तक 313.67 आर एल मीटर दर्ज किया गया है जिसमें 26.010 टीएमसी का जलभराव है। जो शनिवार को बिना किसी घटत बढ़त के यथास्थिति में रहा।