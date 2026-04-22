Jodhpur: 669 करोड़ के एलिवेटेड रोड पर बड़ा अपडेट, जांच रिपोर्ट के बाद तय होगी डिजायन, जानें कब शुरू होगा निर्माण?

दरअसल, एनएचएआइ की ओर से महामंदिर से आखलिया सर्कल तक एलिवेटेड रोड निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 7.63 किमी लम्बी एलिवेटेड रोड बनाने का जीटीपी इंफ्रा व आइएससी नामक कम्पनी ने 669 करोड़ रुपए में टेण्डर लिया है। कम्पनी की ओर से गत तीन अप्रेल को आखलिया सर्कल व जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर के बीच मिट्टी, पानी व जमीन की मजबूती परखने का काम शुरू किया गया था। मिट्टी के सैम्पल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।