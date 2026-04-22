जोधपुर में आज CM भजनलाल देंगे 416 करोड़ की सौगात, लेकिन किसानों को लगा तगड़ा झटका; जानें क्यों

सीएम भजनलाल शर्मा दोपहर में हेलिकॉप्टर से जयपुर से मांडियाई खुर्द गांव के हेलिपैड पर उतरेंगे। जहां ओसियां विधायक भैराराम सियोल सीएम का स्वागत करेंगे। गांव में ही होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। बता दें कि पहले यह कार्यक्रम 17 अप्रेल को आयोजित होने वाला था। लेकिन, बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया था। ऐसे में अब ओसिया विधानसभा क्षेत्र की जनता को सीएम कई बड़ी सौगात देने वाले है।