Good News: राजस्थान में बिछेगी 76KM लंबी रेल लाइन, बनेंगे नए स्टेशन; इन 3 जिलों को होगा बड़ा फायदा

इस परियोजना के लिए साल 1998 में सर्वे शुरु किया गया था। साल 2009 में सर्वे रिपोर्ट मिली थी और साल 2010-11 में धौलपुर-गंगापुर सिटी वाया करौली रेल परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इसके बाद साल 2013 में सरमथुरा में इस परियोजना का शिलान्यास हुआ था। इसके बाद कार्य शुरू हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद ही कार्य बंद कर दिया गया था। इसके बाद फिर से कार्य शुरू हुआ। इस रेल प्रोजेक्ट पर 747 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे।