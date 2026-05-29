पहले खंगालता सगाई की पोस्ट, फिर साली बनकर लड़की की आवाज में करता कॉल; बारां से शातिर ठग गिरफ्तार

थानाधिकारी मदनलाल मीणा ने बताया कि आरोपी गणेश उर्फ दिलखुश सैनी निवासी कुश्तला है। उन्होंने बताया कि 2 अप्रेल को पुलिस अधीक्षक कार्यालय को संदिग्ध खाते की सूची मिली थी। बैंक रिकॉर्ड की जांच में आरोपियों के खातों पर साइबर पोर्टल 1930 की कुल 10 शिकायतें दर्ज मिलीं। इस पर 27 अप्रेल को प्रकरण दर्ज कर आरोपी नरेन्द्र सैनी को गिरफ्तार किया था। वहीं, दूसरा आरोपी गणेश उर्फ दिलखुश सैनी घटना के बाद से फरार था। जिसे 28 मई को बारां से गिरफ्तार कर लिया है।