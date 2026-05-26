Rajasthan Employees : राजस्थान सहकारी कर्मचारियों की चेतावनी, मांगें नहीं मानी तो 1 जून से फिर होगा कार्य बहिष्कार

Rajasthan Employees : राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जयपुर के बैनर तले करौली एवं सवाई माधोपुर जिले के पैक्स व्यवस्थापकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर समिति पदाधिकारियों ने सवाई माधोपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में मांगों का शीघ्र समाधान नहीं होने पर एक जून से पुनः कार्य बहिष्कार शुरू करने की चेतावनी दी गई है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि 27 फरवरी से 21 अप्रैल 2026 तक राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेशभर में कार्य बहिष्कार किया था।