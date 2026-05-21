Sawai Madhopur : आलनपुर में कब्रिस्तान भूमि पर विवाद, वक्फ कमेटी ने अतिक्रमण रोकने की मांग की

सवाईमाधोपुर। जिला वक्फ कमेटी ने सम्भागीय आयुक्त भरतपुर को ज्ञापन सौंपकर आलनपुर स्थित कदीमी कब्रिस्तान की सुरक्षा और संरक्षण की मांग की है। मुस्लिम समाज ने आरोप लगाया कि कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध अतिक्रमण और सड़क निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है, जिससे पुरानी कब्रें क्षतिग्रस्त हुई हैं और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। ज्ञापन में बताया कि राजस्व ग्राम आलनपुर के खसरा नम्बर 1726 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 2868, 2872, 2864, 2865, 2866 आदि वक्फ गजट संख्या 234 में दर्ज हैं। इन भूमि का कुल रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा बताया गया है।