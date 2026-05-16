नीट पेपर लीक : जिस विकास बिवाल को CBI ने उठाया, कॉलेज से रहता था ‘गायब’, टेस्ट के नंबर देख सभी चौंके

जांच में खुलासा हुआ कि मांगीलाल, दिनेश और उनके भाई घनश्याम के परिवार के कुल सात सदस्य पिछले दो वर्षों में नीट परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से पांच सदस्य सफल रहे। विकास को सवाईमाधोपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला था। एक ही परिवार के इतने सदस्यों का एक साथ चयन होना अब जांच एजेंसियों के संदेह का बड़ा कारण बन गया है। विकास के शैक्षणिक रिकॉर्ड की बात करें तो 10वीं में उसे 63 प्रतिशत और 12वीं में केवल 55 प्रतिशत अंक मिले थे। वहीं नीट-2024 में उसके केवल 270 अंक आए थे। इसके बावजूद नीट-2025 में उसने असाधारण प्रदर्शन करते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हासिल कर लिया।