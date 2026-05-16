Rajasthan : रणथम्भौर में आग का खतरा मंडराया, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का विशेष अलर्ट

Rajasthan : रणथम्भौर टाइगर रिज़र्व और आसपास के जंगलों में आगजनी की घटनाओं को लेकर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने विशेष अलर्ट जारी किया है। इसके बाद वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अथॉरिटी की ओर से भेजे गए संदेश में 14 से 21 मई तक गर्मी के तीखे दौर में आग लगने की आशंका जताई गई है। इस चेतावनी के बाद वन विभाग ने पहले से ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।