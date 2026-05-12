सवाई माधोपुर में रास्ता खोलो अभियान पर सख्ती, अतिक्रमण हटाने के निर्देश

सवाई माधोपुर। जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं एवं मूलभूत सुविधाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्राम रथ अभियान, विकसित ग्राम, शहरी वार्ड अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, रास्ता खोलो अभियान, ज्ञान भारतम मिशन, हरियालो राजस्थान अभियान सहित बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई। कलक्टर ने सोमवार को विकसित ग्राम, शहरी वार्ड अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में मास्टर प्लान तैयार करने और तीन दिवस में सभी डेटा अपडेट कर आकांक्षाओं का सत्यापन पूर्ण करने के निर्देश दिए।