सवाईमाधोपुर: सरकारी स्कूल क्रमोन्नत, फिर भी गर्मी में खुले आसमान के नीचे नौनिहाल पढ़ाई करने को मजबूर

सवाईमाधोपुर: शिक्षा को लेकर सरकार के बड़े‑बड़े दावे और योजनाएं गांवों तक पहुंचने का दावा करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। जीनापुर पंचायत के नीमली खुर्द गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इसका सबसे ताजा उदाहरण है। ग्रामीणों के अथक प्रयास से विद्यालय को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत तो कर दिया लेकिन भवन महज चार कमरों में सिमटा हुआ है। कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई एक ही भवन में संचालित होने से जगह की भारी कमी है। नतीजा यह कि बच्चे गर्मी और धूप में खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं।