NEET Re-Exam Update : नीट पुनर्परीक्षा की डेट 21 जून से बदलने की राजस्थान में उठी मांग, ये है बड़ी वजह

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) नई दिल्ली की ओर से नीट यूजी 2026 का पुनः आयोजन 21 जून को किया जाएगा। यह सूचना एनटीए के आधिकारिक एक्स चैनल से शुक्रवार को जारी की गई। एजेंसी ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों से जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है। नीट के लिए 22.79 लाख विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है। एनटीए की ओर से फिलहाल परीक्षा केंद्रों को लेकर विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 3 मई को आयोजित परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को आवंटित केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।