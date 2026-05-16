Rajya Sabha Elections : राजस्थान में भाजपा कोर ग्रुप आज करेगा उम्मीदवारों पर मंथन, लोकल चेहरों पर लगा सकती है दांव

प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों हैं, जिसके लिए चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। विधानसभा के वर्तमान अंकगणित को देखते हुए यह चुनाव सत्ताधारी भाजपा के लिए अपना दबदबा बढ़ाने और कांग्रेस के लिए अपना अस्तित्व बचाने की जंग साबित होने वाला है। विधानसभा की 200 सीटों के वर्तमान समीकरणों के आधार पर भाजपा इन तीन में से दो सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में जाने की उम्मीद है।