Jaipur Crime: बर्थडे पार्टी में बुलाकर युवती को पिलाया नशीला पेय, फिर किया बलात्कार

राजधानी जयपुर में युवती को जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले दोस्ती की, फिर होटल में पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर नशीला पेय पिला दिया। बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी करीब तीन साल तक युवती का शोषण करता रहा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।