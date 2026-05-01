जयपुर में स्कूल जा रही नाबालिग छात्राओं को सिक्योरिटी गार्ड ने दिखाए अश्लील वीडियो, पुलिस ने आरोपी को किया राउंडअप

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी गार्ड का मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसमें किस तरह का कंटेंट था और क्या उसने पहले भी किसी और के साथ ऐसी हरकत की है। पुलिस यह भी जांच रही है कि आरोपी किसी आपराधिक गिरोह का हिस्सा तो नहीं है या उसका कोई पुराना रिकॉर्ड तो नहीं है। इस घटना के बाद इलाके के अभिभावकों में गहरा रोष व्याप्त है और उन्होंने स्कूलों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।