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कमर्शियल LPG सिलेंडर 993 रुपए महंगा, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर; जानिए क्या-क्या होगा महंगा

LPG price hike May 2026:राजस्थान में आधी रात फूटे महंगाई बम ने आमजन को चौंका दिया है। अब एलपीजी की बढ़ी कीमतों का असर बाजार से लेकर घर की रसोई तक के पूरे बजट पर आगामी दिनों में पड़ने वाला है।

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जयपुर

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Anand Prakash Yadav

May 01, 2026

पत्रिका फाइल फोटो

पत्रिका फाइल फोटो

LPG Price Hike May 2026: अमरीका-ईरान युद्ध के कारण प्रदेश पहले से ही एलपीजी संकट से जूझ रहा था, वहीं पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव का दौर समाप्त होते ही गैस कंपनियों ने गुरुवार आधी रात को व्यावसायिक सिलेंडर 993 रुपए महंगा कर दिया। अब शुक्रवार से प्रदेश में 19 किलो का व्यावसायिक सिलेंडर 2106 रुपए की जगह 3099 रुपए में मिलेगा।

राजस्थान में आधी रात फूटे महंगाई बम ने आमजन को चौंका दिया है। अब एलपीजी की बढ़ी कीमतों से बाजार में एक टी स्टॉल से लेकर घर की रसोई तक के पूरे बजट को आगामी दिनों में प्रभावित होना तय है। कमर्शियल सिलेंडर और मजदूरों को पहचान पत्र के आधार पर मिलने वाले 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी से आगामी दिनों में मजदूर वर्ग पर भी महंगाई की मार पड़ने वाली है।

शादी वाले परिवारों पर बढ़ा कई गुना बोझ

क​मर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए की हुई बढ़ोतरी ने शादी वाले परिवारों पर कई गुना आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। बीते अप्रेल माह से अब तक शादी वाले परिवारों को कमर्शियल सिलेंडर लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं अब कीमतें बढ़ने से सिलेंडर लेने की जोड़तोड़ के साथ डेढ़ गुना आ​र्थिक मार का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा।

मजदूर को एलपीजी 5 किलो, 14.5 किग्रा के वसूलेंगे दाम

गैस कंपनियों ने अप्रेल में मजदूरों को पहचान पत्र के आधार पर 5 किलो वाला सिलेंडर देने की व्यवस्था शुरू की गई थी। एलपीजी संकट के बीच मजदूर वर्ग को छोटे एलपीजी सिलेंडर से बड़ी राहत मिली लेकिन यह भी एक महीने में ही खत्म हो गई। अब छोटे सिलेंडर रिफिल कराना 241.5 रुपए महंगा कर दिया गया है।
यानि 5 किलो वाला रिफिल अब 591.5 रुपए की जगह 833 रुपए में मिलेगा। गैस कंपनियों बीते माह घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 66 रुपए की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में घरेलू​ सिलेंडर 916.50 रुपए दर से सप्लाई हो रहा है। अब 5 किलो वाला सिलेंडर की अब 833 रुपए कीमत का मिलने पर मजदूर वर्ग निराश है। 14.5 किलोग्राम वाले सिलेंडर की तुलना में छोटा सिलेंडर महंगा पड़ रहा है।

घरेलू सिलेंडर की कीमतें यथावत, लेकिन बाहर खाना-पीना महंगा

गैस कंपनियों ने इस बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रखे हैं जिससे मध्यम वर्ग को आंशिक राहत मिली है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की दरों में हुए इजाफे का आम आदमी पर भी सीधा असर पड़ना तय है। रेस्टोरेंट, होटलों में खाने- पीने की चीजों की कीमतें एक महीने में दूसरी बार बढ़ना तय है। ऐसे में बाहर के खाने के शौकीन लोगों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

औद्योगिक उत्पादन भी असर पड़ना तय

प्रदेश में औद्योगिक एलपीजी नहीं मिलने पर पहले से ही औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। वहीं अब कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ी कीमत से औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित होने और छोटी इकाइयां बंद होना तय है। जिन इकाइयों में उत्पादन हो रहा है वहां भी उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है। ऐसे में बाजार में उत्पादों की कीमतें बढ़ने पर महंगाई का बोझ सीधे तौर पर उपभोक्ता पर ही आएगा।

एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स ये बोले…

आधी रात को 19 किलो का व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब शुक्रवार से 3099 रुपए में मिलेगा। सिलेंडर महंगा होने से शादी वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ कई गुना बढ़ेगा। वहीं औद्योगिक उत्पादन को भी जबरदस्त तरीके से प्रभावित करेगा और आने वाले दिनों में आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा।

दीपक सिंह गहलोत,अध्यक्ष,फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ,राजस्थान

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Updated on:

01 May 2026 12:19 pm

Published on:

01 May 2026 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कमर्शियल LPG सिलेंडर 993 रुपए महंगा, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर; जानिए क्या-क्या होगा महंगा

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