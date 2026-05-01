कमर्शियल LPG सिलेंडर 993 रुपए महंगा, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर; जानिए क्या-क्या होगा महंगा

गैस कंपनियों ने अप्रेल में मजदूरों को पहचान पत्र के आधार पर 5 किलो वाला सिलेंडर देने की व्यवस्था शुरू की गई थी। एलपीजी संकट के बीच मजदूर वर्ग को छोटे एलपीजी सिलेंडर से बड़ी राहत मिली लेकिन यह भी एक महीने में ही खत्म हो गई। अब छोटे सिलेंडर रिफिल कराना 241.5 रुपए महंगा कर दिया गया है।

यानि 5 किलो वाला रिफिल अब 591.5 रुपए की जगह 833 रुपए में मिलेगा। गैस कंपनियों बीते माह घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 66 रुपए की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में घरेलू​ सिलेंडर 916.50 रुपए दर से सप्लाई हो रहा है। अब 5 किलो वाला सिलेंडर की अब 833 रुपए कीमत का मिलने पर मजदूर वर्ग निराश है। 14.5 किलोग्राम वाले सिलेंडर की तुलना में छोटा सिलेंडर महंगा पड़ रहा है।