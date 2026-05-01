Commercial LPG price Hike: कमर्शियल गैस सिलेंडर के 47% बढ़े दाम, अब खाना हो सकता है महंगा, होटल-ढाबों में 15% तक बढ़ सकती है कीमतें

जयपुर। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में भारी उछाल हुआ है। पांच राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद अब रेटें बढ़ गई है। 19 किलो वाला कॅमर्शियल सिलेंडर 2106 रुपए की जगह 3099 रुपए में मिलेगा। यानी 47.2 प्रतिशत रेट बढ़ी है। यह नई दरें आज से ही प्रभावी हो गई हैं। व्यापारियों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए का इजाफा किया गया है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।