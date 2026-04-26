Love Story: बॉय फ्रेंड ने घर आकर दिया गर्ल फ्रेंड को शादी का कार्ड, फिर दूसरी युवती से कर ली शादी, दुखी होकर प्रेमिका ने दी जान

प्यार में धोखे का अहसास होने पर एक कॉलेज छात्रा ने सुसाइड कर लिया। मामला बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र के जालिमपुरा गांव का है। जहां एक वेटनरी कॉलेज की छात्रा ने फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। छात्रा अपने प्रेमी की शादी कहीं और तय होने से गहरे सदमे में थी। दिल दहला देने वाली बात यह है कि खुद प्रेमी अपनी शादी का कार्ड लेकर छात्रा के घर पहुंचा था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और छात्रा ने आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस ने मृतका का मोबाइल जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।