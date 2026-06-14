Banswara Monsoon : वागड़-मेवाड़ में प्री-मानसून बारिश कब आएगी? 23 जून से मानसून सक्रिय होने की उम्मीद

दक्षिणी राजस्थान में कुछ दिनों से दिन के तापमान के साथ-साथ वातावरण में नमी बढ़ी है। वागड़ एवं मेवाड़ क्षेत्र में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं अब उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही हैं। यदि वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं, तो अगले सप्ताह से प्रदेश के दक्षिणी भागों में मानसून पूर्व की बारिश हो सकती है। वहीं, 23 जून के बाद मानसून अपनी रंगत में आ सकता है।

बढ़ती आर्द्रता और स्थानीय तापीय प्रभावों के कारण शाम के समय मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कई स्थानों पर तेज हवाएं चलने, धूलभरी आंधी आने तथा कहीं-कहीं खंड वर्षा होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में हल्की ओलावृष्टि भी हो सकती है। यदि बंगाल की खाड़ी शाखा की सक्रियता बढ़ती है तो जून के दूसरे पखवाड़े में दक्षिणी राजस्थान में वर्षा गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

प्रो. नरपतसिंह राठौड़, भूगोल शाखा के पूर्व विभागाध्यक्ष, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर