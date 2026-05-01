1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में ‘जनगणना 2027’ का आगाज: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने स्व-गणना से की शुरुआत, नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील

राजस्थान में 'जनगणना 2027' की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ शुक्रवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे द्वारा लोक भवन में स्व-गणना के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही राज्य भर में जनगणना गतिविधियों का पहला चरण शुरू हो गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

May 01, 2026

governor bagde

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे स्व-गणना करते हुए (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

जयपुर। राजस्थान में आगामी 'जनगणना 2027' की औपचारिक शुरुआत शुक्रवार को लोक भवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे द्वारा स्व-गणना प्रक्रिया के साथ की गई। इस पहल के साथ ही राज्यभर में जनगणना गतिविधियों का प्रथम चरण शुरू हो गया है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है।

राज्यपाल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के विकास की आधारशिला है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे स्व-गणना के जरिए अपनी और अपने परिवार की सही व पूरी जानकारी दर्ज करें, ताकि नीतियों और योजनाओं का निर्माण अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।

जनगणना पोर्टल बेहद सरल

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया वेब पोर्टल बेहद सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है, जिससे लोग आसानी से अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं।

गणनाकर्मियों का सहयोग करने की अपील

उन्होंने युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं से भी आगे आकर लोगों को डिजिटल माध्यम से जुड़ने में मदद करने का आह्वान किया। उनका कहना था कि तकनीकी जानकारी के अभाव में कोई भी व्यक्ति इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वंचित नहीं रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने नागरिकों से गणनाकर्मियों का सहयोग करने, सही जानकारी देने और किसी भी शंका की स्थिति में हेल्पलाइन का उपयोग करने की सलाह दी।

पहली बार हो रही डिजिटल जनगणना

यह जनगणना खास इसलिए भी है क्योंकि इसे देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें आंकड़ों का संग्रह आधुनिक डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक बन सके।

1 मई से 15 मई तक स्वगणना का मौका

जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक ने जानकारी दी कि घर-घर सर्वेक्षण से पहले नागरिकों को 1 मई से 15 मई 2026 तक स्व-गणना का अवसर दिया गया है। इस दौरान लोग आधिकारिक पोर्टल (https://se.census.gov.in) पर अपने मोबाइल नंबर के जरिए लॉग इन कर आवश्यक जानकारी भर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी भी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

EWS Reservation : देशभर में लागू हो राजस्थान का ‘ईडब्ल्यूएस मॉडल’, PM मोदी से मांगा मिलने का समय 
बीकानेर
EWS Reservation matter

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 May 2026 04:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में ‘जनगणना 2027’ का आगाज: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने स्व-गणना से की शुरुआत, नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

6547 ग्राम पंचायतें TB मुक्त! राजस्थान ने केंद्र को भेजे आंकड़े, होगी आधिकारिक घोषणा

TB free Rajasthan
जयपुर

Rajasthan News : देश भर के राज्यों को पछाड़कर राजस्थान बना नंबर-1, जानें क्या आई Good News?

अष्टम पोषण पखवाड़ा
जयपुर

श्रम की गरिमा और बढ़ती असमानताएं आखिर कब बदलेगा नजरिया?

जयपुर

परम करुणावतार भगवान बुद्ध: शांति, दया और मानवता के मार्गदर्शक

जयपुर

श्रमिक सिर्फ लागत नहीं, विकास के असली भागीदार हैं

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.