परम करुणावतार भगवान बुद्ध: शांति, दया और मानवता के मार्गदर्शक

संसार के हित और लोक कल्याण के लिए बुद्ध ने धर्म प्रचार करने का निश्चय किया। वे बोधगया से वाराणसी के निकट ऋषिपत्तन मृगदाव पहुंचे, जो सारनाथ के नाम से जाना जाता है। यहां उन्होंने पहला धर्मोपदेश कर 'धर्मचक्रप्रवर्तन' किया, जिसमें चार आर्यसत्यों का प्रतिपादन किया। यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का मूल आधार है। पहला आर्यसत्य है, कि संसार की सभी वस्तुएँ दुःखमय हैं। दूसरा, दुःखों का कारण अवश्य है। अविद्या ही दु:खों का मूल कारण है। तीसरा, दुःखों का निरोध संभव है। अविद्या का निरोध कर देने पर दुःख-निरोध हो जाता है। यही 'निर्वाण' है। चौथा आर्यसत्य है- दुःखों से छुटकारा पाने का मार्ग। बुद्ध ने इसे ही अष्टांगिक मार्ग कहा। जिसमें सम्यक् प्रकार की दृष्टि, संकल्प, वाक्, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि का उल्लेख है। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ में जाति, पद, धन आदि सभी भेदभावों को त्यागकर समरसता का भाव रखा गया। बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में इस समानता के सिद्धांत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस धर्म का द्वार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री और चांडाल आदि सभी के लिए समान रूप से खुला हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ भारतीय सभ्यता और संस्कति का भी विदेशों में प्रसार हुआ। निरंतर धर्म प्रचार करते हुए बुद्ध ने अस्सी वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। इसे ‘महापरिनिर्वाण’ कहा जाता है। सनातन धर्म में गौतम बुद्ध को विष्णु का नौवाँ अवतार माना गया है।