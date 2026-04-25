जयपुर में रात में इस रोड पर क्लब में चल रहा था अवैध हुक्का बार, नशे में झूमते मिले युवक-युवतियां, पुलिस ने की कार्रवाई

जयपुर। गुलाबी नगरी में कैफे और रेस्टोरेंट की आड़ में युवाओं की सेहत और भविष्य से खिलवाड़ करने वाले क्लब संचालकों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में पुलिस की एक विशेष टीम ने एमआई रोड स्थित एक क्लब में देर रात छापेमारी की। इस दौरान क्लब के भीतर हड़कंप मच गया और भागने की कोशिश कर रहे लोगों को पुलिस ने मौके पर ही रोक लिया।
जब पुलिस टीम क्लब के भीतर दाखिल हुई तो वहां तेज संगीत की धुन पर बड़ी संख्या में युवक और युवतियां नशे में डूबे हुए थे। रेस्टोरेंट की अनुमति लेकर संचालक वहां अवैध रूप से हुक्का परोस रहा था। पुलिस ने देखा कि क्लब के भीतर धुएं के गुबार छाए हुए थे और युवा पीढ़ी नशे के कश लगा रही थी। मौके से पुलिस ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित हुक्के, विभिन्न प्रकार के तंबाकू युक्त फ्लेवर और हुक्का पिलाने के अन्य उपकरण बरामद किए हैं।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से क्लब मैनेजर बृजेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब क्लब के मालिकों और इस अवैध धंधे के पीछे छिपे अन्य चेहरों की तलाश कर रही है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट कर दिया है कि राजधानी में इस तरह की अवैध गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्लब के लाइसेंस की जांच की जाए और नियमों के उल्लंघन पर इसे स्थायी रूप से सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि शहर के कुछ क्लब संचालक लालच में युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैफे और रेस्टोरेंट के नाम पर नशीले पदार्थों का सेवन कराना गंभीर अपराध है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि हमारे समाज के भविष्य यानी युवाओं के साथ एक खतरनाक खेल है। ऐसे संचालकों के खिलाफ अब और भी कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि एमआई रोड पर हुई यह कार्रवाई महज एक शुरुआत है। पुलिस ने अन्य इलाकों में संचालित हो रहे संदिग्ध कैफे और क्लबों की एक सूची तैयार की है। आने वाले दिनों में इन ठिकानों पर भी इसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। पुलिस ने आम जनता और विशेषकर अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और शहर में कहीं भी अवैध हुक्का बार चलने की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
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