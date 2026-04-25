जयपुर में रात में इस रोड पर क्लब में चल रहा था अवैध हुक्का बार, नशे में झूमते मिले युवक-युवतियां, पुलिस ने की कार्रवाई

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से क्लब मैनेजर बृजेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब क्लब के मालिकों और इस अवैध धंधे के पीछे छिपे अन्य चेहरों की तलाश कर रही है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट कर दिया है कि राजधानी में इस तरह की अवैध गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्लब के लाइसेंस की जांच की जाए और नियमों के उल्लंघन पर इसे स्थायी रूप से सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।