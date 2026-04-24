फ्री सामान नहीं देने पर दुकान पर पथराव, दहशत में आए ग्राहक, काउंटर का शीशा तोड़ा, आरोपी फरार, पुलिस कर रही तलाश

पीड़ित दुकानदार गौरव ने बताया कि उनकी बालिता रोड पर नमकीन और मिठाई की दुकान है, जहां उन्होंने काउंटर बाहर की ओर लगाया हुआ है। घटना के समय वह अपने दो कर्मचारियों के साथ दुकान पर मौजूद थे और सामान्य रूप से ग्राहकों को सामान दे रहे थे। इसी दौरान एक युवक, जो शराब के नशे में था, दुकान पर आया और फ्री में नमकीन देने की मांग करने लगा। जब दुकानदार ने उसे मना किया, तो उसने गाली-गलौज शुरू कर दी। किसी तरह कर्मचारियों की मदद से उसे वहां से भगा दिया गया।