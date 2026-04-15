16 साल बाद मिला न्याय: फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोप से कर्मचारी दोषमुक्त, पुलिस नहीं पेश कर पाई एक भी गवाह

जयपुर। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने के मामलों के बीच एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अदालत ने एक सरकारी कर्मचारी को 16 साल के लंबे इंतजार के बाद 'फर्जी जाति प्रमाण पत्र' के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। विडंबना यह है कि साल 2009 से लंबित इस मामले में पुलिस 16 सालों में कोर्ट के सामने एक भी ठोस सबूत या गवाह पेश नहीं कर सकी। एसीजेएम-6 कोर्ट के पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल पारीक ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियुक्त के खिलाफ कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियोजन की कहानी की पुष्टि हो सके। ऐसे में आरोपी कर्मचारी नाथूलाल को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया गया।