13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बाथरूम करने गया था युवक, तभी अंदर से निकला सांप, देखकर उड़े होश, चिल्लाकर भागा, आया दहशत में

एक युवक बाथरूम करने के लिए गया और दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर घुसा और लाइट जलाई तो डरकर चिल्लाता हुआ वापस बाहर निकलकर भागा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Apr 13, 2026

एआई से बनाई गई तस्वीर

एआई से बनाई गई तस्वीर

एक युवक बाथरूम करने के लिए गया और दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर घुसा और लाइट जलाई तो डरकर चिल्लाता हुआ वापस बाहर निकलकर भागा। युवक ने बाथरूम में कमोड की सीट पर काले कोबरा को लिपटे हुए देखा। जिसे देख युवक के हाथ-पांव फूल गए। गनीमत रही कि समय रहते सांप को देख लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

मामला जैसलमेर का है। जहां जुगत सिंह के घर में शनिवार रात परिवार का एक सदस्य बाथरूम करने के लिए अंदर गया था। जैसे ही उसने बाथरूम की लाइट जलाई, उसकी नजर कमोड की सीट पर पड़ी। वहां एक काला कोबरा सांप कुंडली मारकर बैठा था। अचानक सांप को इतने करीब देख युवक बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागा। परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, ताकि सांप घर के दूसरे हिस्सों में न जा सके। इसके बाद स्नेक कैचर साहिल खान को इसकी सूचना दी गई।

रेस्क्यू के बाद डिब्बे में कैद किया, फिर जंगल में छोड़ा

सूचना मिलते ही स्नेक कैचर साहिल खान मौके पर पहुंचे। उन्होंने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सावधानीपूर्वक कोबरा को रेस्क्यू किया। कोबरा काफी आक्रामक मूड में था, लेकिन विशेषज्ञता के साथ उसे काबू कर एक सुरक्षित डिब्बे में बंद कर लिया गया। इसके बाद सांप को आबादी क्षेत्र से दूर सुरक्षित जंगल में ले जाकर आजाद किया गया, तब जाकर परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली।

गर्मी के कारण ठंडी जगहों की तलाश में आ रहे बाहर

स्नेक कैचर साहिल ने बताया कि जैसलमेर में इन दिनों गर्मी का पारा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सांप और अन्य जहरीले जीव अपने बिलों की तपिश सहन नहीं कर पाते और ठंडी व नमी वाली जगहों की तलाश में घरों के बाथरूम या रसोई तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि रात के समय बाथरूम या किसी भी अंधेरी जगह पर जाने से पहले लाइट जरूर जलाएं। सांप दिखने पर उसे मारने या छेड़ने की गलती न करें, क्योंकि ऐसे में वह हमलावर हो सकता है। तुरंत किसी विशेषज्ञ को इसकी जानकारी दें।

ये भी पढ़ें

मौत भी नहीं जुदा कर सकी दोस्ती, सहेली के निधन के 5 घंटे बाद दूसरी ने तोड़ा दम; एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार
पाली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Apr 2026 11:49 am

Published on:

13 Apr 2026 11:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बाथरूम करने गया था युवक, तभी अंदर से निकला सांप, देखकर उड़े होश, चिल्लाकर भागा, आया दहशत में

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Teacher Promotion: वरिष्ठता विलोपन से 20,000 वरिष्ठ अध्यापक प्रभावित, पदोन्नति पर भी संकट

जयपुर

Rajasthan JJM Scam : 'गिरफ्तार' IAS सुबोध अग्रवाल ने अब क्यों लिया IAS सुधांश पंत का नाम? 'बयान' से मच गई खलबली !

Retd IAS Subodha Agrawal and IAS Sudhansh Pant - FILE PIC
जयपुर

सुरों की रानी ने कहा अलविदा… उमराव जान को कर गईं अमर, कहती थीं ‘जयपुर के श्रोता संगीत को समझकर सुनते हैं’

Asha Bhosle
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर व हरी मिर्ची बिकी सस्ती, नींबू, ​भिंडी व टिंडा हो रहा महंगा

जयपुर

जयपुर और बीकानेर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, कोर्ट परिसर खाली कराया

बीकानेर जिला सत्र न्यायालय में बम की धमकी से सर्च ऑपरेशन, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.