बाथरूम करने गया था युवक, तभी अंदर से निकला सांप, देखकर उड़े होश, चिल्लाकर भागा, आया दहशत में

स्नेक कैचर साहिल ने बताया कि जैसलमेर में इन दिनों गर्मी का पारा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सांप और अन्य जहरीले जीव अपने बिलों की तपिश सहन नहीं कर पाते और ठंडी व नमी वाली जगहों की तलाश में घरों के बाथरूम या रसोई तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि रात के समय बाथरूम या किसी भी अंधेरी जगह पर जाने से पहले लाइट जरूर जलाएं। सांप दिखने पर उसे मारने या छेड़ने की गलती न करें, क्योंकि ऐसे में वह हमलावर हो सकता है। तुरंत किसी विशेषज्ञ को इसकी जानकारी दें।