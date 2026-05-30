Rajasthan Weather: राजस्थान के 8 जिलों के लिए IMD का Red Alert जारी, तूफानी हवा के साथ वज्रपात-बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, चूरू, फलोदी, नागौर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, झुंझुनूं और जयपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यंत तीव्र मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक रहने की संभावना है। इसके साथ धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी दी गई है। विभाग ने भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा और अलवर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।